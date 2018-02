'Elis – A Musical' fará homenagem a Jair Rodrigues

Com a divulgação da notícia da morte de Jair, os atores do espetáculo Elis – A Musical, emocionados, prestaram homenagem ao cantor nas redes sociais. Laila Garin, que interpreta a protagonista, postou em sua página no Facebook: "Vai lindo, Jair. Parece que você é imortal, não fica velho, não morre nunca, nunca fica triste". Ela também reproduziu o áudio do encontro com o cantor, na rádio Jovem Pan, quando cantaram juntos.

"Só mesmo os iluminados alcançam a imortalidade em vida", observou Ícaro Silva, o ator que o representa. "Jair passou a maior parte de seus dias vivendo daquilo que nos faz melhores; arte e alegria. Seu sorriso e sua música o alçaram à qualidade de ícone há muito tempo e não poderia ser diferente; eu o conheci pessoalmente há pouco mais de dois meses e sua vitalidade me deixou impressionado, assim como seu carisma e a espontaneidade de seus gestos." E completou: "A cada dia no teatro, cantando e dançando "a sua imagem", fica evidente para mim o poder transformador que Jair teve e terá, eternamente, sobre seu público".

Elenco e produção de Elis – A Musical pretendiam fazer uma nova homenagem ao cantor na apresentação desta quinta-feira, 8. Decidiram, no entanto, manter em segredo. "Jair foi um dos maiores mitos da música popular brasileira. Foi muito importante para nós termos tido esse contato com ele. Prestamos uma homenagem ao seu talento ainda em vida, que não será esquecida por nenhum de nós", afirmou Aniela Jordan, diretora da Aventura Entretenimento, produtora do musical.

Na estreia do espetáculo, no último dia 15 de abril, a peça foi interrompida por alguns minutos no momento em que narrava a parceria entre Elis e Jair para que público e atores aplaudissem o cantor, que estava na plateia.