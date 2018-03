Eletrônica anima festa inspirada em 'squat parties' londrinas

Acontece neste fim de semana o festival Smirnoff Experience - London Squat Party, em um complexo cinematográfico na Vila Leopoldina, próximo ao Ceagesp. O evento traz pela primeira vez ao Brasil o DJ alemão Move D e a dupla norte-americana Yacht e mais 11 atrações estrangeiras e nacionais.

A edição deste ano é inspirada no movimento londrino que realiza festas em lugares pouco prováveis revelados pouco tempo antes do evento. As atrações nacionais contam com os DJs Renato Cohen, Max Underson e Mau Mau.

Confira o line up do evento:

Pista 1

22h Ana Flavia

23h30 Renato Cohen

01h James Murphy & Pat Mahoney

03h Derrick Carter

Pista 2

00h Stop Play Moon

01h Gil Barbara

02h30 Yacht

03h15 Joe Goddard (Hot Chip DJ Set)

05h15 Mau Mau

Pista 3

01h Max Underson

02h Move D

04h John Tejada

Serviço:

Smirnoff Experience 2009 Edition - London Squat Party. 28 de novembro, das 22h00 às 6h00. Rua Senador Joaquim Ribeiro do Valle, 340 - Vila Leopoldina - Rua sem saída, acesso pela Av. Dr Gastão Vidigal