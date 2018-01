Electric Light Orchestra lança o single 'One Step at a Time'

A improvável combinação de rock e violoncelos está de volta. A Electric Light Orchestra, banda britânica que fez sucesso nos anos 1970 com a mistura de rock, disco e música clássica, lançou nesta sexta-feira, 30, o single One Step at a Time, o terceiro do novo disco da banda, Alone at the Universe, cujo lançamento será em 13 de novembro.

Este é o primeiro disco com músicas inéditas desde o fim da formação original, em 1986. Após o término, a ELO lançou apenas Zoom (2001), com outros integrantes. Da formação original, apenas o vocalista e o tecladista Richard Tandy estão no novo disco.

A banda se reuniu pela primeira vez em 1970 e ganhou reconhecimento ao mesclar teclados, violinos e guitarras em canções como Last Train to London, Mr. Blue Sky e Turn to Stone.

O grupo voltou aos palcos em setembro de 2014 para um show especial em Londres. Desde então, Jeff Lynne tem dado mostras de que retornaria aos estúdios. "Se tudo der certo, produziremos mais. Vamos ver o que acontece", afirmou Lynne, em entrevista à revista norte-americana Rolling Stone.