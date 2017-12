'Ele mudou o mundo. Um verdadeiro visionário. Que perda. Estou devastada', diz Madonna sobre Prince

Madonna se manifestou sobre a morte do cantor Prince. "Ele mudou o mundo. Um verdadeiro visionário. Que perda. Estou devastada. Isso não é uma canção de amor", disse Madonna em sua conta oficial no Facebook. Ela também postou uma foto dos dois juntos. O corpo do artista de 57 anos foi encontrado em sua casa, no estado norte-americano de Minnesota, na manhã desta quinta-feira, 21. A causa da morte ainda não foi revelada. Os policiais do condado de Carver, região onde fica a propriedade de Prince, estão no local. Eles informam que estão na cena para investigando uma morte. O local funciona como casa e estúdio do cantor.

Em 2013, em entrevista à revista americana Billboard, o cantor pop Prince disse que Madonna é uma das responsáveis por fazer com que ele fosse "esquecido" pela gravadora Warner. Durante os anos 1990, depois do ocorrido, Prince mudou seu nome para um símbolo em protesto pelo que ele achava serem promoções fracassadas de seus discos por parte da Warner.

Na entrevista, o cantor culpou Madonna por ter roubado o foco da gravadora. "Ela estava sendo paga, mas, na época, nós vendíamos mais discos e lotávamos mais shows em noites consecutivas", afirmou Prince.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como resultado do desentendimento de Prince com a gravadora, além da mudança de nome, o cantor gravou diversos álbuns rapidamente para cumprir o contrato com a Warner Bros. e poder produzir os próprios trabalhos.