Eldorado traz clássicos do rock em "Vitamina E" A partir de segunda-feira, a Eldorado FM ganhou quatro novas atrações, com programas de segunda a quinta-feira. Depois de consolidar um horário nobre no período vespertino ("Faixa das 3"), agora a grade matutina dos 92,9 apresenta a "Faixa das 11", com diferentes atrações todos os dias, às 11 horas. A idéia é ampliar o espectro sonoro da programação, com comentários e diversas informações. Nesta quinta-feira, a rádio estréia "Vitamina E". No programa, Rose de Oliveira vai falar sobre a história do rock e mostrar clássicos do gênero. O "Vitamina E" vai priorizar músicas de bandas como Led Zeppelin, Rush, Stones, e Smiths. Um dos destaques é ?Blue Suede Shoes? na voz de Carl Perkins, um precursores do rock. A canção foi gravada posteriormente por Elvis Presley. Nesta quarta, o público pode conferir o "Eldorado na Estante", programa que destacou os álbuns fundamentais da discoteca da rádio, como "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", dos Beatles. Na terça, estreou "Diversão Eldorado", dedicado à releituras, sejam acústicas, remixadas ou ao vivo - tudo o que compreende o universo das recriações e homenagens. Segunda é dia de "Base 929", atração apresentada pelo programador musical Felipe de Paula vai trazer toda semana novidades de vários gêneros musicais.