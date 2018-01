Eldorado resgata álbuns que marcaram a história da música A partir de segunda-feira, a Eldorado FM ganhou quatro novas atrações, com programas de segunda a quinta-feira. Depois de consolidar um horário nobre no período vespertino ("Faixa das 3"), agora a grade matutina dos 92,9 apresenta a "Faixa das 11", com diferentes atrações todos os dias, às 11 horas. A idéia é ampliar o espectro sonoro da programação, com comentários e diversas informações. Nesta quarta-feira, a rádio estréia o "Eldorado na Estante", programa que vai destacar os álbuns fundamentais da discoteca da rádio com a história de cada um, as curiosidades e, claro, as principais canções. Um dos principais objetivos do "Eldorado na Estante" é compreender a representatividade de uma obra - seus conceitos, referências e sonoridades. Em tempos de consumo exacerbado de MP3, os discos, e os trabalhos conceituais, praticamente ficaram de lado. O "Eldorado na Estante" resgata álbuns que marcaram a história da música e das várias gerações. Pra começar, "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", considerado um dos melhores discos de todos os tempos.