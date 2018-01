Eldorado FM promove dia da MPB

Emanuel Bomfim, diretor artístico da Eldorado FM e apresentador da Rádio Estadão, senta-se no sofá do sexto andar do prédio do Grupo Estado para falar mais um pouco sobre música no começo da tarde de sexta-feira, 14. Jornalista e fã de Wilco, Bomfim está prestes a estrear um novo projeto na rádio transmitida no dial 107,3. Nesta segunda-feira, 17, toda a programação da Eldorado será dedicada à música popular brasileira. Da nova e da clássica, sem distinção. “Normalmente, 30% da nossa programação é dedicada à música nacional. Queria aumentar isso”, explica.

A partir das 6h, começa uma programação especial Dia da Música Popular Brasileira, ancorada na efeméride de nascimento de Chiquinha Gonzaga, nascida em um 17 de outubro de 1847. O especial também celebra o Prêmio Visa, que chegou ao fim há dez anos. “Foi um prêmio importante para a música brasileira. E mostra como a rádio já estava ligada a esse tema.”

Segundo Bomfim, um dia inteiro dedicado à música brasileira vai ao encontro do direcionamento tomado pela Eldorado recentemente, com a adição de Roberta Martinelli à programação da emissora. Há três meses frente ao Som a Pino, a jornalista e colunista do Caderno 2 traz o fino da nova música nacional diariamente, das 12h às 13h, na programação da rádio. “Há algum tempo, estamos tentando iniciar um diálogo maior com novos artistas brasileiros, aumentar a carga de música brasileira e a Roberta tem um contato muito próximo com essa cena”, diz Bomfim. “Foi uma grande chance de nos aproximarmos desses artistas.”

Diante da programação especial dedicada justamente ao nicho que Roberta costuma cobrir em seu programa, a também apresentadora do programa Cultura Livre, da TV Cultura, ampliará o Som a Pino. Em vez de um convidado, dois. Roberta conversará com Céu e Anelis Assumpção, filha de Itamar, para debater a hereditariedade de ambas as artistas na música e os novos tempos, novos discos, novas tendências. “A música brasileira é o meu dia a dia”, explica ela. “Por isso, teremos duas convidadas. Quero falar sobre música brasileira, não somente sobre o trabalho delas. As duas artistas têm famílias bastante musicais e elas cresceram com isso. Podemos cobrir um enorme pedaço do que foi a música brasileira, de antes e do presente.”

Para homenagear o Prêmio Visa, no horário nobre das 20h, a Eldorado terá três vencedores do histórico prêmio para comentar a importância do mesmo e a trajetória deles depois da vitória. São eles os músicos André Mehmari, Mônica Salmaso e Dante Ozzetti.

Nas três últimas horas da programação, a Eldorado FM abre suas linhas para os ouvintes escolherem as suas músicas brasileiras favoritas. “Será a vez do público dizer aquilo que eles querem ouvir com o A Voz dos Melhores Ouvintes”, conta Bomfim. Ao longo do dia, pequenas pílulas entrarão no ar com o Música Particular Brasileira, uma divertida brincadeira com a sigla MPB. Nela, artistas pedirão a música brasileira mais importante para eles. “Não estamos falando da mais importante em questões históricas. É o critério afetivo, mesmo”, completa Bomfim.

PROGRAMAÇÃO

Sunrise, às 6h

A programação especial da Eldorado FM tem início com Rose de Oliveira. Em uma hora, ela traça um panorama do rock nacional

Conecta, às 7h

O programa conecta a música popular brasileira com a literatura, o cinema e a tecnologia

Canta Brasil, às 10h30

Episódio especial mostra músicos estrangeiros apaixonados pela música brasileira

Diversão, às 11h

Uma hora de músicas gravadas em versões exclusivas para a Eldorado FM

Som a Pino, às 12h

Roberta Martinelli bate papo com as cantoras Céu e Anelis Assumpção

Reserva, às 16h

Programa promete mostrar quais são os mestres da música brasileira ao longo da história

Rádio Blog, às 17h

André Gois recebe Chico César e Dani Black na primeira parte do programa e, depois, Maurício Pereira e Tim Bernardes

Prêmio Visa, 10 Anos Depois, às 20h

Bate-papo com os três primeiros vencedores, André Mehmari, Mônica Salmaso e Dante Ozzetti

A Voz dos Melhores Ouvintes, às 21h

Pedidos dos ouvintes