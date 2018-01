Eldorado estréia novos programas às 11 horas A partir desta segunda-feira, a Eldorado FM ganha quatro novas atrações, com programas de segunda a quinta-feira. Depois de consolidar um horário nobre no período vespertino ("Faixa das 3"), agora a grade matutina dos 92,9 apresenta a "Faixa das 11", com diferentes atrações todos os dias, às 11 horas. A idéia é ampliar o espectro sonoro da programação, com comentários e diversas informações. Conheça a nova grade matinal dos 92,9: Segunda-feira: Base 929 - Apresentado por Felipe de Paula (programador musical) e Rose de Oliveira, o "Base" vai trazer toda semana as novidades dos vários gêneros musicais que marcam a programação dos 92,9. Na primeira edição do programa, a dupla mostra o novo álbum dos suecos do Koop, com seu nu jazz. Tem ainda o som retrô do quinteto nova-iorquino Scissor Sister, que chega com novo disco, o "Tah Dah"; e novo single do trio inglês Keane. E do lado brazuca, o novo disco de Paula Lima, "Sinceramente". Terça-feira: Diversão Eldorado - Programa dedicado as versões e releituras, sejam acústicas, remixadas ou ao vivo - tudo o que compreende o universo das recriações e homenagens. O mundo pop está repleto destas versões, ainda mais com o advento da música eletrônica, que ?sampleia? bases, refrões e trechos de canções antigas. Tudo é remodelado nas mais diferentes sonoridades e atmosferas. Jamie Cullum, por exemplo - um ?rei de versões? - pega músicas modernas e as deixa com uma ?cara? jazzística. Já os standarts do jazz, ele revitaliza, usando o hip hop e os beats eletrônicos. A Eldorado FM sempre destacou as versões em sua programação. Agora ela condensa em meia-hora, um programa com algumas exclusivas e outras raridades. Quarta-feira: Eldorado na Estante - Os álbuns fundamentais da discoteca da Eldorado ganham destaque, com a história, as curiosidades e, claro, as principais canções. Neste programa, busca-se compreender a representatividade de uma obra - seus conceitos, referências e sonoridades. Em tempos de consumo exacerbado de MP3, os discos, e os trabalhos conceituais, praticamente ficaram de lado. O "Eldorado na Estante" resgata álbuns que marcaram a história da música e das várias gerações. Pra começar, "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", considerado um dos melhores discos de todos os tempos. Quinta-feira: Vitamina E - Rose de Oliveira apresenta os clássicos e a história do rock. A Eldorado FM volta a ter um programa dedicado exclusivamente ao rock, estilo que está sempre ?em alta?. Diga-se pelo ?novo-rock?, embarcado por bandas do universo indie, como Franz Ferdinand, The Strokes, Bloc Party, entre outras. O "Vitamina E" vai centrar numa programação com os clássicos do rock, de bandas como Led Zeppelin, Rush, Stones, Smiths, ZZ Top e por aí vai. Sexta-feira: Planeta Eldorado - Patrícia Palumbo apresenta um programa sobre meio ambiente, cidadania e música. O programa que originalmente era ao meio-dia, agora passa a integrar a "Faixa das 11".