'Elas são as minhas flores', diz vocalista do Cage the Elephant

Logo após seu eletrizante (e curto) show no Lollapalooza São Paulo, o grupo norte-americano Cage the Elephant não teve dúvidas: antes mesmo de um banho, ainda com as roupas do palco, a banda saiu pelo meio do público para abraçar os fãs e tirar fotos com eles.

A maioria dos que os cercaram eram garotas - e muitas delas nem sabiam o nome dos integrantes. "Elas são as minhas flores", disse o cantor Matt Schutz, pendurado num grupo de ninfas que o abraçavam. O grupo ficou mais de 30 minutos com os fãs do lado de fora, não negando nenhum pedido de autógrafo ou selfie.