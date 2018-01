'El Dorado', de Shakira, chega ao número 1 em 34 países no dia do lançamento

O novo disco de Shakira, El Dorado, o primeiro da artista colombiana em três anos, alcançou o número 1 em 34 países apenas poucas horas depois de seu lançamento, segundo a conta da cantora no Twitter.

"Número 1 em 34 países com El Dorado!!! Como posso agradecer a todos?? Shak", escreveu a cantora na rede social.

El Dorado é o 11° disco de estúdio da carreira de Shakira e nele a artista aparece na capa emergindo de uma espécie de banho de leite.

O disco foi um sucesso quase desde o primeiro momento e Shakira publicou pouco depois uma mensagem no Twitter.

"Wow!, #ElDorado está em #1 em 27 países em apenas algumas horas! Incrível! Vocês são os melhores! Shak", escreveu cantora para agradecer aos seguidores.

Wow, En pocas horas #ElDorado ya es #1 en 27 países! Increíble! Ustedes son los mejores! Shak pic.twitter.com/paGFGTB8pH — Shakira (@shakira) 26 de maio de 2017

Shakira acompanha o tweet de agradecimento com uma foto, da mesma série que a da capa do disco, junto à imagem de 27 bandeiras, entre elas as do México, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, França, Hungria, Brasil, Arábia Saudita, Suécia, Peru, Honduras, Guatemala, Espanha, Eslováquia, Equador, Argentina, Finlândia e República Checa.

El Dorado é a inspiração. Me reencontrei com ela quando achava que tinha ido embora, quando pensei que fazer canções outra vez era uma tarefa quase impossível. Para isso, o apoio da minha família foi fundamental", disse a colombiana ontem a Efe em uma entrevista.