Edvaldo Santana volta à estrada com poética otimista A música negra é inerente à obra do cantor e compositor Edvaldo Santana. Os sons nordestinos, o blues, os ritmos latinos, tudo converge na sonoridade que o músico construiu desde o início de carreira. E é a partir do caldeirão rítmico - múltiplo, porém coerente - que Edvaldo exercita sua poética de cronista, que registra e transforma em letra e música o que enxerga ao redor. Desde os problemas do bairro onde cresceu, sua querida São Miguel, na zona leste de São Paulo, até as mazelas mais distantes, como as do Oriente Médio. Nem por isso sua música é necessariamente triste, pessimista. Pelo contrário: dentre as dificuldades, ele localiza a cerne da esperança e da alegria de viver. Isso ele fez nos quatro discos de carreira, é bem verdade, mas talvez não com tanta intensidade quanto agora, em seu quinto, Reserva de Alegria. Raízes negras Produzido com o patrocínio da Petrobras e distribuído pela Tratore, o novo CD é uma síntese potencializada dessa paixão pelas raízes negras e pelo retrato do cotidiano, endurecido, mas sem perder a ternura. Jamais. Com toda essa nova bagagem, retorna à estrada com a turnê que estréia nesta sexta, no Sesc Pompéia, em São Paulo. Nela, privilegia o repertório atual, sem perder de vista a obra pregressa. "Só o fato de estar nesta terra sem reclamar já é uma reserva de alegria. Apesar dos problemas, não estou reclamando. Eu produzo, componho, me relaciono, jogo futebol. Faço arte", ele conceitua. "É um trabalho mais espiritual." É no que ele se apega para compor canções como Reserva de Alegria, Quem É Que não Quer Ser Feliz, Indulgência e Pra Viver É sempre Cedo, todas de sua autoria. "Toda vez que o ciúme toma conta do amor/ Na platéia ou no filme acaba causando dor/ E pra deixar vazia esta vida de ilusão/ Vou guardar minha alegria para o dia de aflição", canta na faixa-título. O que dizer, então, do trecho inicial de "Indulgência": "Não me contamine com a sua amargura/ Não é nesta altura da vida que vou me desesperar." A latinidade, mais amplamente visitada neste trabalho, é usada de forma a fortalecer esse clima. Várias parcerias No entanto, o Edvaldo otimista não ofusca o Edvaldo denunciador. Em Desemprego, ele lamenta o desespero de quem sai à rua em busca de trabalho, volta de mãos abanando e pára no boteco, para beber fiado. Conta com o reforço do rapper Thaíde, que assina o texto incidental da canção Chacina, parceria de Edvaldo e Arnaldo Antunes. "O Arnaldo tinha me dado essa letra uns dois, três anos atrás, mas não gostei da música que eu tinha feito para ela." Deixou de lado, até resolver dar uma nova chance a ela. "No ano passado, fiz uma versão diferente à música busquei misturar blues com suingue e ficou boa." Ainda em Chacina, Cid Campos, filho do poeta Augusto de Campos, foi responsável pelo arranjo de base, e Bocato, pelo trombone e o arranjo de metais. Além de ser autor do texto incidental, Thaíde divide os vocais com Edvaldo. Com Thaíde e também Rappin? Hood (que participa de Pra Viver É sempre Cedo, nos vocais e no texto incidental), o músico faz, como diz, a ponte com outros universos musicais. Ele aliás, sempre se posicionou como artista que aproxima tribos e não se vê inserido numa tendência x ou y. Por isso até a facilidade em dialogar com várias correntes. "Sempre me aproximei dessas misturas, não posso ficar isolado. No outro CD, eu trouxe blues e samba. Desta vez, quis chamar o pessoal do rap", explica. Com o músico Bocato, bastante participativo no CD acredita que faça a ponte com o jazz e com o cantor Chico César com o Nordeste. Vocais com Chico Chico foi convidado para dividir os vocais de Raios do Oriente Médio. Há tempos, eles combinavam um trabalho juntos, mas a parceria nunca que saía. "Quando eu fiz essa canção, lembrei dele. Além disso, faz aniversário no mesmo dia que minha filha", conta. "Ele tem vocalises bem legais, lembra vocalises de repentinos, misturado com a sonoridade do deserto, que se aproxima da sonoridade do Nordeste." Em meio a todo esse turbilhão de informações, o compositor encontra tempo para a contemplação. Recomenda a vida sem pressa, com mais atenção em Abelha e Pardal, levada apenas na base dos violões e gaita. Deixe o telefone em paz/ Deixe entrar outros canais/ Sintonize nos sinais/ Enviados para a terra/ Ponderar nunca é demais", sugere na canção, cujo arranjo lembra aqueles velhos blues americanos. Há tempo também para o samba, em Jorge Amado no Reino de Oxalá, originalmente um enredo composto para a escola de Samba Unidos de São Miguel. Para o disco, Edvaldo pensou em novo arranjo, sem a parafernália percussiva exigida por uma escola de samba na avenida. Preferiu a simplicidade de violões, cavaco, pandeiro e surdo. Com co-produção do amigo Luiz Waack, Reserva de Alegria traz Edvaldo Santana mais comprometido com suas raízes e convicções musicais. Experimenta, sem medo de ser Edvaldo Santana. Edvaldo Santana. Teatro do Sesc Pompéia. Rua Clélia, 93, Pompéia telefone (11) 3871-7700. Sexta, às 21h. R$ R$ 4 a R$ 12