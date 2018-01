Eduardo Suplicy assiste ao show dos filhos no Rock in Rio

RIO - O ex-senador e atual secretário de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy (PT-SP), foi à Cidade do Rock, na Barra, para assistir nesta tarde sábado, 26, no palco Sunset do Rock in Rio, ao show da banda Brothers os Brazil. O duo é formado pelos filhos do político, Supla e João Suplicy.

Suplicy dividiu as atenções entre o show e os fãs que o abordaram para fotos. Atualmente, ele, que perdeu as eleições de 2014 ao Senado, é secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. O político estava acompanhado do neto Felipe.

Enquanto isso, sua ex-mulher, a senadora Marta Suplicy era o centro das atenções em ato de filiação ao PMDB, depois de 33 anos filiada ao PT.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sucesso total dos Brothers of Brazil no Rock'n Rio! Com meu neto Felipe❤️ Posted by Eduardo Suplicy on Sábado, 26 de setembro de 2015