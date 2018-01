Eduardo Gudin retoma 'Notícias Dum Brasil'

O projeto ‘Notícias Dum Brasil’ surgiu da vontade do paulistano Eduardo Gudin de dar voz à sua obra. Desde 1995, revelou nomes como Mônica Salmaso, Renato Braz e Fabiana Cozza. Ele retoma essa história neste sábado, 16, e domingo, no Sesc Pompeia, misturando novos membros e todos que já passaram pelo projeto. Por que busca novos talentos?

Porque é para ser assim: apresentar pessoas que sei que farão sucesso e não estarão mais disponíveis. Como dono do Bar do Alemão, como é sua relação com a noite? De 5ª a sábado, estou sempre lá. Mas minha vida noturna não é mais a mesma. São Paulo mudou. E, quando comecei na boemia, ainda era menor de idade...

Sesc Pompeia. Teatro (778 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom., 18h. R$ 28.