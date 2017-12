Edu Lobo é homenageado com o DVD <i>Vento Bravo</i> O compositor Edu Lobo estava emocionado ao fim da primeira exibição do DVD Vento Bravo, na semana passada, no Instituto Moreira Sales. Ele e as quase 100 pessoas que foram conferir o trabalho das diretoras Beatriz Thielman e Regina Zappa, em parceria com o fotógrafo Walter Carvalho. De fevereiro de 2005, quando Edu fez uma curta temporada no Mistura Fina, até o fim daquele ano, os três grudaram no artista, entrevistaram seus amigos e filhos e o resultado é um retrato carinhoso e emocionante que, além de revelar sua intimidade, o apresenta ao público, que canta suas músicas há mais de quatro décadas, mas pouco sabe de sua vida ou processo de trabalho. "Fiquei muito feliz com o resultado do trabalho porque expressa um carinho muito grande comigo e com minha música", disse Edu ao Estado. "Não interferi em nada e achei engraçado ver minha imagem há 20, 30, 40 anos. A gente muda, envelhece. Mas o principal é que no telão, a música e a imagem cresceram. Fiquei muito satisfeito com tudo." Regina e Beatriz decidiram fazer o DVD quando constataram que um artista da importância de Edu Lobo só tinha um disco ao vivo, dos anos 60, mas nenhum documentário que o apresentasse ao público. Conseguiram R$ 500 mil com a Petrobrás, pela Lei Rouanet, e associaram-se a Walter Carvalho, fã do compositor como elas. O show no Mistura Fina foi gravado na íntegra e houve uma sessão extra só para as seis câmeras da produção. Acompanhado por seu trio que tem Cristóvão Bastos (piano), Jorge Helder (baixo) e Rafael Barata (bateria), desfila grandes sucessos que fazem parte da história de todos os brasileiros e que, como explicam os críticos Tárik de Souza e Nelson Motta e o também compositor Chico Buarque, mudaram a forma de se fazer música na metade dos anos 60. Trouxeram regionalismo e política para a bossa nova, que incorporou Edu como a novidade genial que ele representava. Chico fala disso na entrevista que deu para o filme, na casa de Edu, lembrando que ele apontou novos caminhos para quem não conseguia se libertar do formato da bossa nova. É de Chico também uma das melhores piadas do documentário, quando as diretoras, em off, os comparam com os craques de futebol Pelé e Coutinho. Dori Caymmi e Marcos Vale também fazem momentos interessantes quando relembram o trio que formavam, antes do sucesso, e Joyce, parceira e intérprete de suas músicas, fala de seu processo de trabalho. O ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, em uma de suas últimas entrevistas, canta junto as canções de Arena Conta Zumbi, mas é Maria Bethânia quem resume a ópera, lembrando que o público gosta de Edu Lobo porque é inteligente. Além das entrevistas saborosas, editadas como um papo entre amigos, o DVD levou Edu ao Recife, terra de seus pais, onde ele passava as férias e de onde conta ter tirado sua música, e mostra imagens preciosas de arquivo, como o Festival de Música da TV Record em 1967, que ele ganhou com Ponteio. É imperdível ver Hermeto Pascoal com cabelo escovinha e o modelito de Marília Medaglia, hoje totalmente fashion. Há também cenas de Arena Conta Zumbi, Corsário do Rei, Grande Circo Místico, espetáculos que tiveram música de Edu Lobo (os dois últimos em parceria com Chico Buarque) e do filme Canudos, com trilha sonora dele. Neste momento, Edu dá uma aula de composição, ensina como a música deve servir ao cinema. Em outro momento, no entanto, subavalia a força de sua música, quando não entende por que Casa Forte foi censurada mesmo sendo instrumental. O comentário geral era que nem precisava de letra tal o impacto que causou quando lançada, há mais de 30 anos, e até hoje. Por enquanto, Vento Bravo só terá 2 mil cópias distribuídas em escolas de música e bibliotecas públicas, mas a Biscoito Fino já está de olho no lançamento comercial, que pode ocorrer no primeiro semestre de 2007. O sonho de Beatriz, Regina e Walter Carvalho é lançá-lo no cinema e o bom resultado de Vinícius certamente deve entusiasmar as distribuidoras nacionais e/ou estrangeiras. Como é seu feitio, Edu não se apressa nem tem expectativas quando à carreira comercial do DVD, embora garanta que acha o resultado magnífico. Por enquanto, prepara um disco, ainda sem prazo para entrar no estúdio. "A idéia é gravar direto com meu trio e depois, se achar necessário, acrescentar sopros, e outros detalhes", informou. Se isso ocorrer no ano que vem, a safra musical de 2007 já está garantida.