'Edição Limitada' volta com foco no ouvinte de jazz

Amantes do jazz podem comemorar a nova temporada do programa musical Edição Limitada, apresentado pelo guitarrista Lupa Santiago, que volta nesta quarta, 7, às 20h, na transmissão da Rádio Eldorado, na frequência 107,3 FM.

Criado em outubro de 2016, o programa dedicado à produção de jazz mundial surgiu com a ideia de dar foco aos artistas do gênero. “Começamos fazendo cada transmissão com uma cara diferente, voltada a um músico específico”, conta o músico e apresentador.

A nova temporada, transmitida semanalmente e com reprise aos domingos, às 21h, terá novidades, conta o Santiago. “Percebemos que, quando falávamos apenas de um artista, como Chet Baker, o interesse seria apenas de ouvintes que apreciam a obra dele. Desta vez, queremos abrir espaço para diferentes temas, como o jazz dos anos 1970, as big bands e os guitarristas do gênero, por exemplo.”

Na estreia, Santiago vai entrevistar o dr. Pedro Lemos, do Serviço de Intervenção Cardiovascular do Hospital Albert Einstein, que desenvolveu um estudo sobre os efeitos benéficos da música no tratamento de pacientes. “Na nova temporada, cada programa terá sua personalidade, falando de assuntos que envolvem o mundo do jazz e que se relacionam com temas da atualidade”, afirma o apresentador.

Além do programa Edição Limitada, Santiago lança dois discos neste ano em turnê europeia. Inside Turnabout, gravado em parceria com o baterista sueco Anders Vestergard, e 2X2, ao lado do saxofonista Sérgio Galvão, que traz influências da música brasileira com a improvisação do jazz europeu.