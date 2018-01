Edição brasileira do Tomorrowland é confirmada

Com mais de 150 artistas e 6 palcos espalhados por uma área de 1,2 milhão de metros quadrados, desembarca no Brasil nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2015 um dos maiores e mais cultuados festivais de música eletrônica do Planeta, o Tomorrowland. É um antigo sonho dos fãs da música eletrônica que se torna realidade.

Evento belga realizado há 10 anos na cidadezinha de Boom (32 quilômetros ao Norte de Bruxelas), o Tomorrowland abrirá suas pré-reservas neste domingo e inicia as vendas no dia 6 de setembro. Os detalhes serão anunciados na festa Tomorrowland que estará em curso no Parque Villa Lobos, em São Paulo, e o superstar DJ David Guetta é quem fará o anúncio oficial, direto de Doom, às 17h15 deste domingo.

Com o tema Tomorrowland - The Book of Wisdom (que aconteceu na Bélgica em 2012 e Atlanta, nos Estados Unidos, em 2013), a primeira edição brasileira da mostra será instalada na Fazenda Maeda, em Itu (mesmo local que abrigou a primeira edição do festival SWU), e também terá uma área de acampamentos para os frequentadores.

Os palcos reunirão públicos de 3 mil a 35 mil pessoas. Desde o antigo festival Skol Beats, que chegou a reunir públicos de 70 mil pessoas, não se estabelecia um festival de música eletrônica desse porte no Brasil. Os realizadores são as empresas ID&T Brasil e a Plus Talent (do grupo SFX Entertainment, de Robert Sillerman, que também é dono de metade do Rock in Rio).

“A gente já está estudando aquele terreno há dois anos. O acesso é uma preocupação grande, mas estudamos a fundo e vamos ter um modelo totalmente satisfatório, assim como a configuração do terreno e os serviços de banheiros e chuveiros. Vai ser um festival completamente diferente do que aconteceu, um conceito imensamente superior”, garantiu Mauricio Soares, vice-presidente da ID&T.

Toda a constelação da música eletrônica passa pelo Tomorrowland: Armin van Buuren, Ferry Corsten, Skrillex, Avicii, Marco Bailey, Skazi, David Guetta, Nervo, Hardwell, Swedish House Mafia, Afrojack, Steve Aoki, Carl Cox, The Bloody Beetroots, Paul van Dyk, Martin Solveig, Chuckie, Fatboy Slim, Dimitri Vegas. Mas, para os promotores, o line up (lista de atrações) é importante, mas não é o único atrativo da mostra. “Não é só um festival de música eletrônica. Trata-se de uma conexão global de jovens que têm um mindset parecido, ou que querem ver uma transformação positiva no mundo”, afirma Soares. Segundo Luiz Eurico, da Plus Talent, a edição belga do festival reuniu pessoas de 210 nacionalidades diferentes, 10 a mais do que nas Olimpíadas de Londres.

Além do festival em si, a convivência do público é parte fundamental da festa. Um gigantesco acampamento chamado Dreamville é que providenciará esses três dias de loucura coletiva. Haverá uma oferta de estadia de vários níveis, começando por barracas mais básicas e evoluindo para os chamados “dream lodgers” (cabines elevadas do chão), até 82 chalés que já são parte da oferta de entretenimento da fazenda.

Tomorrowland é um objeto do desejo do fã de música eletrônica, tanto que é no Brasil que está a maior comunidade online do festival (cerca de 1,4 milhão de fãs; no mundo todo, são 7,5 milhões). Pelo investimento em cenários, serviços e cast (“Uma mistura de Senhor dos Anéis com steampunk, um mundo fantástico”, define Soares), é uma aposta ousada. Mas que pode trazer bons resultados - um estudo de impacto econômico realizado em 2013 pela ID&T na região de Flandres, Bélgica, onde se realiza o festival, mostrou que a festa trouxe um incremento de 76 milhões de euros para a economia da região.

SERVIÇO

Esses são os preços para o festival:

TOMORROWLAND

Tickets

FULL MADNESS

Os ingressos Full Madness garantem acesso ao festival na 6a.feira, Sábado & Domingo!

Preços: R$ 699 (1º lote); R$ 799 (2º lote); R$ 899 (3º lote)

FULL MADNESS COMFORT (VIP)

Preços: R$ 1.699,00 (1º lote); R$ 1.799,00 (2º lote); R$ 1.899,00 (3º lote)

DAY PASS

Os ingressos Day Pass garantem a entrada para um dos dias do festival: 6a.Feira, Sábado ou Domingo.

MAGICALFRIDAY PASS

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 299,00; R$ 349,00; R$ 399,00

INCREDIBLE SATURDAY PASS

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 299,00; R$ 349,00; R$ 399,00

GLORIOUS SUNDAY PASS

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 299,00; R$ 349,00; R$ 399,00

DREAMVILLE

Os pacotes DreamVille incluem:

Acesso ao Camping DreamVille de 5a.feira, 30/04/2015, 11h00, até 2a.feira 04/05/2015, 14h00

Acesso à Festa de Boas Vindas The Gathering, na 5a.feira 30/04. Horário: 14h00-01h00

Acesso aos toaletes & Marketplace (lojas) na DreamVille.

Os pacotes para o DreamVille são apenas válidos em conjunto com ingressos Full Madness (Regular ou Comfort)

INGRESSOS DREAMVILLE

Dreamville regular (1 pessoa)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 105,00; R$ 120,00; R$ 140,00

Easy Tent (2 pessoas)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 700,00; R$ 800,00; R$ 900,00

Easy Tent (4 pessoas)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 1,4 mil; R$ 1,6 mil; R$ 1,8 mil

Dream Lodge (2 pessoas)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): 2,8 mil; 3,2 mil; R$ 3,7 mil

Dream Lodge (4 pessoas)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): R$ 4,6 mil; R$ 5,2 mil; R$ 6 mil

Chalet (2 pessoas)

Preços (1º. 2º e 3º lotes): 3,5 mil; R$ 4 mil; R$ 4,6 mil

Preços (1º. 2º e 3º lotes): 5,6 mil; R$ 6,4 mil; R$ 7,4 mil

Ingresso Pista Regular

Este ingresso oferece acesso ao festival, mas não à área DreamVille. Para ter acesso à DreamVille, é preciso comprar um ingresso Full Madness & um dos DreamVille Packages. Caso queira ter acesso à área Comfort/VIP, confira o Ingresso Comfort.

Ingresso Comfort/VIP

O serviço Comfort oferece benefícios adicionais ao ingresso Full Madness ou Day Pass (Passe de 1 Dia). Oferece também acesso às várias áreas Comfort no festival, incluindo a melhor visão do palco principal e, adicionalmente, um brinde especial do Tomorrowland Brasil.

Serviço Comfort Full Madness = 3 dias de serviço VIP

Serviço Comfort Day Pass = 1 dia de serviço VIP

O Comfort Pass NÃO inclui estacionamento, armários com chave ou acesso à DreamVille. Para ter acesso à DreamVille, é preciso comprar um ingresso Full Madness & um dos DreamVille Packages.

Todas as taxas e impostos já estão incluídos no preço do ingresso.

Tomorrowland Brasil terá diferentes lotes de ingresso.

Todos os ingressos estão sujeitos a meia-entrada.

Serviço Comfort é um adicional ao ingresso. Não está sujeito a meia-entrada.