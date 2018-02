Edição brasileira de festival de música catalão será em março de 2012 em SP

BARCELONA (EFE)- O festival catalão Sónar será realizado no Anhembi Parque, em São Paulo, entre os dias 16 e 18 de março de 2012, segundo informaram fontes da organização.

O evento, que espera atrair 50 mil pessoas já aconteceu em São Paulo em 2004, quando reuniu cerca de 24 mil espectadores.

A edição paulista do Sónar será produzida pela Advance Music, empresa de Barcelona proprietária do festival, em associação com a produtora brasileira Dream Factory, responsável por grandes eventos como o Rock in Rio.

Desde 1994, o Festival Internacional de Música Avançada e Arte Multimídia de Barcelona - Sónar - se destacou por ser uma plataforma cosmopolita do talento emergente na cultura digital e ponto de encontro de criadores procedentes de diversos setores das indústrias criativas.