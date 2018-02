Edição 2014 do Festival PercPan será em Salvador

O festival de música percussiva PercPan terá a cidade de Salvador como sede neste ano. O evento acontece entre os dias 25 e 27 de julho, em espaço ainda não informado. Cerca de 25 atrações nacionais e internacionais se apresentarão gratuitamente.

As noites serão divididas por temas. A primeira dá espaço a percussão vocal e corporal. A segunda, intitulada Panorama Percussivo Feminino, apresenta mulheres percussionistas. Fechando o evento, o tema Das Matrizes às Batidas Contemporâneas, com o cruzamento de matrizes tradicionais com rap e funk.

Entre os nomes já anunciados para o PercPan, estão Barbatuques, Mano Brown, Margareth Menezes e Marcelo D2. A curadoria ficou a cargo do produtor Alê Siqueira, do músico Letieres Leite e do músico, compositor e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik.