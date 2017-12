Eddie Vedder, do Pearl Jam, faz 2 shows em São Paulo no ano que vem

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fará dois shows em São Paulo nos dias 28 e 29 de março de 2018. As apresentações serão realizadas no Citibank Hall e a venda geral de ingressos começa em 19 de dezembro. As entradas custam entre R$ 180 e R$ 880. Além disso, com o Pearl Jam, Eddie Vedder se apresenta no Rio de Janeiro, em 21 de março, e no festival Lollapalooza, no dia 24 do mesmo mês.

O frontman da banda de Seattle já havia vindo ao País em 2014 para se apresentar sem sua banda. Na ocasião, ele mostrou tanto faixas de seus dois discos solo, Into the Wild (2007) e Ukelele Songs (2011), quanto um repertório intimista do Pearl Jam.

Quem abrirá os shows é o irlandês Glen Hansard, que já havia participado da turnê anterior. Ele é conhecido por estrelar e fazer a trilha do filme Apenas Uma Vez (2006), do hit Once.

Eddie Vedder em São Paulo

Quando: 28 e 29 de março

Onde: Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro)

Horário: Glen Hansard (20h30) e Eddie Vedder (21h30)

Ingressos: R$180 (plateia superior); R$ 300 (plateia superior III); R$ 350 (plateia superior I e plateia superior II); R$ 600 (poltrona

II); R$ 720 (cadeira II e poltrona I); R$ 820 (cadeira I); R$ 850 (camarote II); e R$ 880 (camarote I e cadeira VIP)

Venas: clientes Citi e Diners Club terão pré-venda exclusiva entre 16 de dezembro (ao meio-dia) e 19 de dezembro (às 8h), com

desconto de 15% e limitado a oito ingressos por cartão; para o público em geral, a venda começa às 10h de 19 de novembro.

Vendas pela internet: http://www.ticketsforfun.com.br/