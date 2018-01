Eddie Van Halen vai se internar em centro de reabilitação O guitarrista Eddie Van Halen anunciou nesta sexta-feira, 9, que vai se internar num centro de reabilitação, em uma carta dirigida a seus fãs. Van Halen, de 52 anos, um dos maiores astros do rock na década de 1980, sobreviveu a um câncer na língua e há vários enfrenta problemas com o consumo excessivo de álcool. Em sua carta, o músico, líder do grupo Van Halen, não explicou as razões de sua decisão. "Sempre tive e terei a responsabilidade de dar o melhor. Neste momento não acho que esteja em condições. Por isso decidi entrar num centro de reabilitação, para melhorar a mim mesmo, de modo que no futuro possa dar 110 %", disse o guitarrista, nascido na Holanda. A carta foi distribuída à imprensa em Los Angeles pela agente e namorada de Van Halen, Janiez Liszewski. Ela se recusou a dar mais detalhes. Há um mês Van Halen e o cantor David Lee Roth, ex-integrante da banda, anunciaram uma turnê pelos Estados Unidos em meados deste no. No entanto, a imprensa especializada informou que os shows foram cancelados devido a divergências entre os dois astros.