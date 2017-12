Eddie Murphy duvida ser o pai de filho de ex-Spice Girl A ex-Spice Girl Melanie Brown, mais conhecida como Mel B insiste que o pai do filho que espera é o ator americano Eddie Murphy. Em comunicado divulgado na quinta-feira, Mel B afirmou que "está chateada" com o astro. Na segunda-feira, Murphy, de 45 anos, disse em entrevista ao programa holandês de televisão RTL Boulevard que há tempos não vê Mel B, mas não se mostrou certo de que não é o pai da criança. "Até que nasça e façamos um exame de sangue, não se devemos conclusões antecipadas", disse Murphy. No comunicado, publicado pela edição digital da revista People, Mel B, que se encontra em seu segundo trimestre de gravidez, assegura que não entende por que Murphy questiona a paternidade de seu filho. "Estou desgostosa e aflita com alguns dos comentários de Eddie. Não sei por que quer se comportar assim publicamente sobre um assunto tão privado", disse a ex-Spice Girl. A cantora assegura que agora o que mais lhe importa é sua filha Phoenix, de sete anos, fruto de uma relação anterior, mas reiterou que está "assombrada" com as declarações de Murphy. "Não há dúvida de que ele é o pai", garantiu a cantora, explicando que soube que Murphy tinha colocado um ponto final na relação somente quando aterrissou na segunda-feira em Los Angeles. Nesta mesma noite, Murphy assistiu à estréia de seu último filme Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho acompanhado por Tracey Edmonds, produtora de cinema e ex-mulher do cantor Kenneth ´Babyface´ Edmonds. Brown e Murphy começaram a se relacionar em julho de 2005, depois que o ator se divorciou de sua mulher, Nicole Mitchell, após 12 anos de casamento.