Ed Sheeran quebra o braço após ser atropelado em Londres

O cantor britânico Ed Sheeran quebrou seu braço direito após ser atropelado nesta segunda-feira em Londres. O crooner de 26 anos andava de bicicleta na capital inglesa quando foi atingido em cheio por um carro. O músico confirmou o atropelamento através de um post na sua conta do Instagram.

“Tive um pequeno acidente de bicicleta e estou aguardando avaliação médica, o que pode afetar alguns shows”, disse o cantor. A primeira apresentação de Ed seria no dia 22 de outubro em Taipei, passando depois por Osaka, Seul, Tóquio, Hong Kong, Filipinas, Indonésia e Singapura, indo para a Malásia e a Tailândia no meio de novembro. Os últimos shows de 2017 seriam 19 de novembro em Mumbai, na Índia e no dia 23 de novembro em Dubai.

Os agentes do músico ainda não se pronunciaram sobre possíveis adiamentos ou cancelamentos da turnê.