Ed Sheeran, Lorde e Miley Cyrus vão se apresentar no VMA deste ano

Miley Cyrus, Ed Sheeran, The Weeknd, Katy Perry, Lorde e Thirty Seconds to Mars são algumas das apresentações confirmadas para o Video Music Awards (VMA) 2017. A premiação será realizada no dia 27 de agosto.

A edição deste ano não fará distinção entre homens e mulheres. Por causa disso, as categorias de Melhor Vídeo de Artista Feminina e Melhor Vídeo de Artista Masculino se fundiram no prêmio de Artista do Ano. Os vencedores do VMA são escolhidos por votação dos fãs. Entre as categorias, estão ainda Melhor Vídeo do Ano e Melhor parceria.

Com oito indicações, Kendrick Lamar é o grande favorito da noite. Ele disputa os prêmios de melhor artista e de vídeo do ano para Humble. Com cinco indicações, The Weeknd também concorre nas principais categorias. Também com cinco, mas em categorias menos privilegiadas, Katy Perry tem indicações a melhor vídeo pop e colaboração para Chained To The Rythm.