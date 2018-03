Ed Sheeran lança novo disco: "o mais diferente e melhor trabalho que fiz até agora"

O cantor britânico Ed Sheeran lançou na madrugada desta sexta o seu terceiro álbum, Divide, um trabalho que ele acredita ser "diferente" e "melhor" que fez em sua carreira, confessou à Efe em entrevista em Londres.

O premiado vocalista e compositor escreveu doze faixas no seu novo e tão aguardado álbum, como os dois singles "Castle on the Hill" e "Shape of you" que já quebraram recordes.

Ambas as canções se tornaram as mais escutadas no Spotify. Elas ocuparam os dois primeiros lugares nas listas de vendas do Reino Unido, um marco nunca antes alcançado por qualquer artista.

Sheeran revelou à Agência Efe que "nunca" leva mais de uma hora escrever uma canção, "elas apenas saem", acrescentou o inglês, que não só compõe para ele, mas também para os artistas tais Justin Bieber, para quem ele escreveu o aclamado "Love Yourself", indicado para melhor canção do ano nos últimos prêmios Grammy.

https://open.spotify.com/embed/album/3T4tUhGYeRNVUGevb0wThu

