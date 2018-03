Ed Sheeran ganha Brit Awards de melhor artista britânico e álbum do ano

LONDRES - O cantor e compositor Ed Sheeran foi a principal estrela do Brit Awards, o mais importante prêmio da música no Reino Unido, ao ganhar nesta quarta-feira as estatuetas de melhor artista masculino britânico e melhor álbum do ano por seu trabalho X.

Sheeran, de 24 anos, superou nas principais categorias Sam Smith, que ganhou quatro prêmios Grammy no início de fevereiro, mas que saiu hoje do pavilhão O2 Arena de Londres com somente dois prêmios menores, de melhor sucesso global e de artista revelação.

Na categoria de melhor artista feminina britânica, Paloma Faith venceu Ela Henderson, FKA Twings, Jessie Ware e Lilly Allen. Sheeran recebeu o prêmio de melhor disco, o mais importante da noite, das mãos do ator Russell Crowe, que elogiou no palco "2014 foi um ano muito, muito bom para a música britânica".

O prêmio de melhor banda do Reino Unido foi para os membros de Royal Blood, que receberam a estatueta do guitarrista do Led Zeppelin Jimmy Page. Royal Blood venceu, entre outros, o grupo juvenil One Direction, que teve que se conformar com o reconhecimento de melhor vídeo por You and I.

"É um enorme surpresa para nós, embora provavelmente seja ainda mais para todos vocês, porque talvez não sabem nem que somos", disse Mike Kerr, guitarrista da banda, formada em 2013 e com somente um álbum lançado.

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e a cantora Ellie Goulding entregaram à americana Taylor Swift o prêmio de melhor artista internacional.

"Atuei na Inglaterra durante oito anos e este é meu primeiro prêmio Brit. Estou muito feliz", disse Taylor, que agradeceu a Sheeran.

"Não estaria aqui em cima se não fosse por um de meus melhores amigos, que me levou aos 'pubs', me ensinou como fazer uma boa xícara de chá e me ensinou tudo o que eu sei sobre o Reino Unido", disse.

O americano Pharrell Williams foi nomeado melhor artista internacional masculino, prêmio que agradeceu por meio de uma mensagem gravada, assim como os Foo Fighetrs, eleitos melhor banda internacional.

Na última apresentação da noite, Madonna, vestida com uma longa capa negra, deslizou do alto dos degraus e caiu, o que não impediu a rainha do pop de continuar com o espetáculo.

Veja a lista completa dos vencedores:

Escolha da crítica:

James Bay

George the Poet

Years & Years

Cantor solo britânico:

Damon Albarn

Ed Sheeran

George Ezra

Paolo Nutini

Sam Smith

Grupo britânico:

Alt-J

Clean Bandit

Coldplay

One Direction

Royal Blood

Cantora solo internacional:

Beyoncé

Lana Del Rey

Sia

St Vincent

Taylor Swift

Cantora solo britânica:

Ella Henderson

FKA twigs

Jessie Ware

Lily Allen

Paloma Faith

Brit Global Success

Sam Smith

Cantor solo internacional:

Beck

Hozier

Jack White

John Legend

Pharrell Williams (vencedor)

Single britânico:

Calvin Harris - "Summer"

Clean Bandit ft Jess Glynne - "Rather be"

Duke Dumont ft Jax Jones - "I got U"

Ed Sheeran - "Thinking out loud"

Ella Henderson - "Ghost"

George Ezra - "Budapest"

Mark Ronson ft. Bruno Mars - "Uptown funk"

Route 94 ft. Jess Glynne - "My love"

Sam Smith - "Stay with me"

Sigma - "Nobody to love"

Grupo internacional:

5 Seconds Of Summer

Black Keys

First Aid Kit

Foo Fighters (vencedor)

The War On Drugs

Revelação britânica:

Chvrches

FKA twigs

George Ezra

Royal Blood

Sam Smith (vencedor)

Vídeo britânico:

Calvin Harris - "Summer"

Charli XCX - "Boom clap"

Duke Dumont ft Jax Jones - "I got U"

Ed Sheeran - "Thinking out loud"

Mark Ronson ft Bruno Mars - "Uptown funk"

One Direction - "You and I"

Rita Ora - "I will never let you down"

Route 94 ft Jess Glynne - "My love"

Sam Smith - "Stay with me"

Sigma - "Nobody to love"

Álbum britânico:

Alt-J - "This Is All Yours"

Ed Sheeran - "X"

George Ezra - "Wanted on voyage"

Royal Blood - "Royal blood"

Sam Smith - "In the lonely hour"