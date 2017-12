Ed Sheeran foi o cantor mais ouvido do ano em serviço de streaming

Ed Sheeran foi o artista mais escutado em 2014 na plataforma de streaming musical Spotify. Com mais de 860 milhões de acessos, o artista de 23 anos superou nomes como Eminem, Coldplay e Kate Perry. O inglês ficou surpreso com o resultado. "É ótimo estar na frente de tantos artistas maravilhosos que eu imaginei que tivessem bem mais streamings do que eu", disse.

Apesar do ótimo resultado, Sheeran não emplacou nenhuma música entre as cinco mais executadas do ano. A canção número 1 no ranking é Happy, do rapper americano Pharrell Williams, seguida por Rather Be (Feat. Jess Glynne), de Clean Bandit; Summer, de Calvin Harris; Dark Horse (Feat. Juicy J), de Katy Perry e All Of Me, de John Legend. Entre as mulheres, a mais tocada foi Kate Perry, seguida por Ariana Grande e Lana Del Rey.

Em turnê pela América do Sul, Ed Sheeran virá ao Brasil em abril de 2015. Após passar por Colômbia, Peru, Chile e Argentina, o cantor se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro nos dias 28 e 30 de abril. Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda-feira, 1º de dezembro.

Os artistas mais escutados

Ed Sheeran

Eminem

Coldplay

Calvin Harris

Katy Perry

As músicas mais tocadas

Happy - Pharrell Williams

Rather Be - Clean Bandit (feat. Jess Glynne)

Summer - Calvin Harris

Dark Horse - Katy Perry

All of Me - John Legend

Artistas masculinos mais acessados

Ed Sheeran

Eminem

Calvin Harris

Avicii

David Guetta

Artistas femininas mais acessadas

Katy Perry

Ariana Grande

Lana Del Rey

Beyonce

Lorde

Os álbuns mais tocados

x - Ed Sheeran

In The Lonely Hour - Sam Smith

The New Classic - Iggy Azalea

G I R L - Pharrell Williams

My Everything - Ariana Grande

Os grupos mais tocados

Coldplay

Imagine Dragons

Maroon 5

OneRepublic

One Direction