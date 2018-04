Ed Sheeran divulga duas músicas novas

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran encerrou seu hiato de quase dois anos longe do mundo da música com o lançamento de duas novas faixas, Shape of You e Castle on the Hill, nesta sexta-feira.

“Por eu ter ficado distante por um tempo, eis aqui dois singles em vez de um”, disse pelo Twitter o músico de 25 anos, vencedor do Grammy e do BRIT.

Shape of You foi inicialmente escrita para a cantora Rihanna, mas Sheeran disse à rádio BBC 1 que havia mudado de ideia à medida que a letra ganhou forma.

Sheeran, que se tornou um dos artistas mais vendidos do Reino Unido nos últimos anos e escreveu músicas para One Direction, Taylor Swift e Justin Bieber, não informou se lançaria um novo álbum depois do lançamento das faixas.

As músicas são o primeiro lançamento de Sheeran desde que ele lançou Photograph em maio de 2015. Ele disse à BBC ter passado seu tempo viajando, já que ele “nunca viu nada além de hotéis, locais de shows e bares” quando realizava suas turnês.