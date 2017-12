Ed Sheeran chega a acordo para encerrar processo de plágio de 'Photograph'

O músico britânico Ed Sheeran chegou a um acordo com os dois compositores que o acusavam de plágio no sucesso Photograph, informou nesta segunda, 10, a revista The Hollywood Reporter.

Os detalhes do acerto, alcançado na sexta, 7, passada, ainda não foram divulgados.

Martin Harrington e Thomas Leonard, autores da canção Amazing que o também britânico Matt Cardle interpretou no lançamento do álbum Letters (2011), apresentaram em junho de 2016 uma denúncia em um tribunal de Los Angeles argumentando que a música de Ed Sheeran tinha "semelhanças muito grandes" com sua obra. Os dois disseram que ambas as canções têm "39 notas idênticas" e exigiram US$ 20 milhões como indenização.

Photograph, composta por Johnny McDaid e Ed Sheeran e que faz parte do segundo disco do músico inglês titulado X (2014), é um dos maiores sucessos do cantor. A música e o videoclipe acumulam no Youtube mais de 325 milhões de reproduções.