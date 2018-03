Ed Sheeran anuncia shows no Brasil em abril de 2015

A busca pelo nome de Ed Sheeran resulta em mais de 52 milhões de registros no Google. Indicado ao Grammy em 2013 pelo hit The A Team, quando dividiu os microfones com Elton John, o cantor ultrapassou os limites da música britânica. Agora, o inglês vem pela primeira vez ao Brasil para shows da turnê X - mesmo nome de seu álbum - em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 30 de abril.

Apesar de ter só 23 anos, Sheeran está no mundo da música desde 2005, com um repertório de referências que vai dos Beatles e de Bob Dylan até Van Morisson e Damien Rice. Agora, como um dos principais nomes do pop/folk, tem feito parcerias com James Morrison, Yelawolf, One Direction.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, Sheeran conquistou o MTV VMA de “Melhor Vídeo de Artista Masculino” com o clipe da música Sing, que conta com a participação de Pharrel Williams. Além disso, a canção Everything Has Changed, feita em parceria com Taylor Swift, se firmou entre as 100 melhores do ranking da revista norte-americana Billboard.

Dono de sucessos como Give me Love, Sheeran assinou a música tema do blockbuster A Culpa é das Estrelas, All of The Stars, e esteve presenta na trilha do segundo filme da série O Hobbit com o hit I See Fire. Em 2012, com seu primeiro álbum, intitulado +, o cantor ganhou o certificado de platina quádrupla pela venda de 1,2 milhões de cópias.

Os ingressos estarão disponíveis para o público a partir de 1 de dezembro para o show de São Paulo e a partir de 3 de dezembro para o show do Rio de Janeiro, através do site Livepass.

ED SHEERAN

Espaço das Américas. Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda, São Paulo. Terça-feira, 28 de abril de 2015, 21h30. De R$180 a R$360

HSBC Arena. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Quinta-feira, 30 de abril de 2015, 22h. De R$150 a R$320.