Ed Sheeran anuncia show extra em SP

Com os ingressos esgotados em poucos dias de vendas para o show marcado para o dia 28 de abril, no Espaço das Américas, em São Paulo, o músico britânico Ed Sheeran anunciou uma apresentação extra no dia 29 de abril. O show ocorre no mesmo local. No dia seguinte, 30, Sheeran se apresenta no HSBC Arena, no Rio.

Os ingressos para a apresentação extra em São Paulo estarão disponíveis a partir do dia 15 de dezembro, à 00h01, no site Livepass (de domingo para segunda).

Para o show no Rio de Janeiro, no dia 30 de abril, ainda existem ingressos disponíveis parao nível 3 da HSBC Arena.

Neste ano, Sheeran conquistou o MTV VMA de “Melhor Vídeo de Artista Masculino” com o clipe da música Sing, que conta com a participação de Pharrel Williams. Além disso, a canção Everything Has Changed, feita em parceria com Taylor Swift, se firmou entre as 100 melhores do ranking da revista norte-americana Billboard.

Dono de sucessos como Give me Love, Sheeran assinou a música tema do blockbuster A Culpa é das Estrelas, All of The Stars, e esteve presenta na trilha do segundo filme da série O Hobbit com o hit I See Fire. Em 2012, com seu primeiro álbum, intitulado +, o cantor ganhou o certificado de platina quádrupla pela venda de 1,2 milhões de cópias.

Ouça alguns sucessos de Sheeran:

Thinking Out Loud

Give Me Love

Multiply Live in Dublin (Full Live Show)