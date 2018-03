Ed Motta se prepara para primeiro show depois de polêmicas

O cantor Ed Motta confirmou o show que está marcado para esta sexta-feira, na Terra da Garoa. Segundo a assessoria da casa, que fica na região central de São Paulo, a decisão do cantor de cancelar a apresentação que seria feita nesta semana, no Bar Opinião, em Porto Alegre, não foi estendida para São Paulo. Em um comunicado enviado para a produção do bar gaúcho, Ed Motta se desculpa pelos transtornos causados por suas polêmicas declarações feitas em sua página de Facebook, há uma semana, quando alertou de que não iria cantar a música Manuel em seus shows na Europa e que o Brasil é uma terra ignorante, entre outros comentários. Agora, seu pedido de desculpas diz o seguinte: "Realmente depois de todo o acontecido eu me encontro muito abalado e prefiro não me apresentar neste momento. Tivemos a compreensão e a parceria do Opinião, e por isso foi possível adiarmos a apresentação em Porto Alegre. Cumprirei um contrato onde não era possível o adiamento, e, por isso, estou fazendo esse show em São Paulo. Depois embarco para Europa. Na volta, se Deus quiser, me apresentarei em Porto Alegre. Mais uma vez, mil desculpas por todo esse transtorno", diz a nota.