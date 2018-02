Ed Motta lança seu décimo álbum

Passadas mais de duas décadas desde o lançamento de Conexão Japeri, primeiro disco de Ed Motta, o cantor carioca se prepara para levar ao público seu álbum de número 10. Piquenique terá show de lançamento no dia 23 de outubro, no Citibank Hall.

Narrativas de quadrinhos, humor, cinema noir e amor são temas das 12 canções do álbum. Entre elas estão Pé Na Jaca, Nicole Versus Cheng e A Turma da Pilantragem, dueto do cantor com Maria Rita.

Compositor desde a adolescência, Ed Motta desta vez contou com a parceria de Edna Lopes, sua esposa há 18 anos, para escrever suas canções. A exceção é a faixa Nefertiti, composta junto com Rita Lee.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos, que custam entre R$25 e R$120, são vendidos na bilheteria do Citibank Hall, pela internet, pelo telefone 11 4003-5588 e em postos de venda cadastrados.

ED MOTTA - PIQUENIQUE

Quando: 23 de outubro, 22h

Onde: Citibank Hall - Av. Jamaris, 213 – Moema

Informações: www.citibankhall.com.br e 11 4003-6464