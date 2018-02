Echo & The Bunnymen toca no Brasil em novembro

A banda inglesa Echo & The Bunnymen chega ao Brasil nos dias 1 e 2 de novembro trazendo a turnê mundial de Meteorites, décimo quinto álbum de estúdio de Ian McCulloch e companhia.

Os shows ocorrem no Rio (dia 1, na Fundição Progresso) e em São Paulo (dia 2, na HSBC Brasil).

Depois de vários shows na Europa, a banda volta ao Brasil pela primeira vez desde 2010 para tocar, além do álbum novo, sua lista de clássicos, como The Killing Moon, The Cutter e Lips Like Sugar.

A venda de ingressos para o show no Rio começa na sexta-feira, 26, no site da LivePass, e no dia 29 de setembro para o show em São Paulo, no Ingresso Rápido. Informações sobre os preços ainda não foram divulgadas.