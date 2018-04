Eagles of Death Metal volta a tocar em Paris após atentados

PARIS - O grupo norte-americano Eagles of Death Metal, que tocava no teatro parisiense Bataclan no momento dos atentados de 13 de novembro, voltou a atuar nesta segunda-feira, 7, na capital francesa, convidado pela banda irlandesa U2.

O grupo Eagles of Death Metal, cuja presença não havia sido confirmada, subiu ao palco no final do show, convidados por Bono Vox, líder do U2.

"Vocês estão bem?", perguntou à plateia Hughes, impecavelmente vestido de branco, antes de começar a cantar a música People Have The Power (O povo tem poder, em inglês).

"Obrigada ao U2 por nos dar esta oportunidade", afirmou o cantor, que depois disse: "Te amamos, Paris!".

Bono, líder do U2, se dirigiu várias vezes ao público em francês. "Todos somos parisienses esta noite (...) "liberdade, igualdade e fraternidade". "Se você acredita em liberdade, Paris é a sua casa".

Desde a semana passada, vários veículos indicavam que a banda U2 poderia convidar ao palco os músicos norte-americanos.

"É muito legal que eles tenham voltado tão rápido. É um recado para os terroristas", comentou Marie-Jeanne Miens, que saiu do norte da França para assistir o show.

A apresentação foi organizada sob um forte esquema de segurança, e a casa de shows passou por uma verificação rigorosa. No show de 13 de novembro, a banda Eagles of Death Metal perdeu seu responsável comercial e três membros de sua gravadora.