Eagles of Death Metal suspende próximos shows após atentado em Paris

O Eagles of Death Metal divulgou um comunicado oficial após o atentado que matou pelo menos 129 pessoas em Paris, na última sexta-feira, 13. A banda, que voltou aos Estados Unidos no dia seguinte ao ataque, suspendeu todos os shows até segunda ordem. Uma das apresentações na agenda do Eagles of Death Metal é no Brasil, como atração do Lollapalooza Brasil 2016. Segundo o organização, o show está mantido.

Paris sofreu uma série de ataques terroristas na noite da última sexta-feira, 13, e um dos alvos foi a casa de shows Bataclan, onde o Eagles of Death Metal estava fazendo um show. Também ocorreram ataques ao redor do Stade de France, local do amistoso entre as seleções da França e da Alemanha, e em outros pontos da capital francesa. O ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, deixou pelo menos 129 mortos e 221 feridos.

Em reação aos atentados, vários artistas cancelaram shows, dentro e fora da França. Além do Eagles of Death Metal, que retornou aos Estados Unidos, Prince e Foo Fighters também cancelaram sua turnê pela Europa.