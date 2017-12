Eagles of Death Metal marca primeiro show desde massacre em Paris

ESTOCOLMO - Eagles of Death Metal, a banda que estava no palco durante os ataques do Estado Islâmico em Paris em novembro do ano passado, vai fazer neste fim de semana o seu primeiro show desde o massacre.

O concerto está marcado para Estocolmo em 13 de fevereiro, de acordo com o site da banda de rock norte-americana. O grupo cancelou todos os seus shows programados imediatamente após o ataque, embora tenha feito uma aparição em um show do U2 em Paris em dezembro.

O Eagles of Death Metal toca em março no Brasil: no festival Lollapalooza, no dia 12 de março, e também em uma das Lolla Parties, no Cine Joia, no dia 15 de março. Os dois shows ocorrem em São Paulo.

Os ataques coordenados na capital francesa mataram 130 pessoas, a maioria deles na casa de shows Bataclan, onde a banda, também conhecido como EODM, estava se apresentando. Todos os músicos da banda sobreviveram ao ataque de Paris, mas o gerente de negócios do grupo estava entre os mortos.