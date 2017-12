Eagles of Death Metal cancela final de turnê europeia

O Eagles of Death Metal, grupo de rock que se apresentava na casa de espetáculos parisiense Bataclan na noite dos atentados de 13 de novembro, cancelou o final de sua turnê europeia, porque o vocalista Jesse Hughes feriu a mão.

"Eagles Of Death Metal precisará, lamentavelmente, cancelar as últimas datas de sua turnê europeia, após a ruptura de um tendão de seu vocalista, Jesse Hughes", indicou nesta sexta-feira a produtora "Nous Productions" em um comunicado.

Estavam previstos oito shows na França, Itália, Espanha e Portugal. O valor das entradas será devolvido. Jesse Hughes "tentou se apresentar apesar da dor durante esta turnê, mas os médicos alertaram que a única maneira de melhorar o problema seria deixar de tocar imediatamente", acrescenta o comunicado.

Eagles of Death Metal tocava no Bataclan para um público de 1.500 pessoas em 13 de novembro quando um comando de jihadistas invadiu o local e abriu fogo, causando 90 mortos. No total, 130 pessoas morreram nos diferentes ataques realizados nesta mesma noite em Paris e em Saint Denis.