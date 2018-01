'E o Vento Levou' é transformado em musical em Londres

A versão musical do filme E o Vento Levou (1939) vai estrear em Londres na próxima terça-feira, 22, informou a imprensa local. A nova montagem terá os atores Jill Paice e Darius Danesh nos papéis de Scarlett O'Hara e Rhett Butler. "Vivian Leigh era inglesa e viajou para os Estados Unidos para conquistar Hollywood, logo é uma forma de retribuir esse ato", disse Jill, de 28 anos, que fará o mesmo papel que Vivian. "Ensaiamos sem descanso durante semanas. Será um grande sucesso, com pelo menos oito apresentações por semana", acrescentou. A produção musical ficou a cargo do diretor britânico Trevor Nunn e terá canções originais do filme e músicas especialmente criadas para a peça. E o Vento Levou é um dos filmes mais famosos da história do cinema e foi baseado no livro homônimo de Margaret Mitchell, ganhadora do prêmio Pulitzer. O filme foi vencedor de oito Oscars em 1939, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor para Victor Fleming e Melhor Atriz para Vivian Leigh.