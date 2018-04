E Dudamel vem, enfim, ao Brasil

Os músicos venezuelanos, no entanto, não são as únicas atrações de destaque na temporada que se desenha. Ainda pelo Cultura Artística, entre outras atrações, a Sala São Paulo vai receber o Quarteto Emerson, o pianista Jonathan Gilad, a Filarmônica de Câmara de Bremen e a Filarmônica de Roterdã, além do compositor Phillip Glass. Pelo Mozarteum Brasileiro, destaque para a vinda a São Paulo da Orquestra Juvenil da Bahia, da Sinfônica de Bamberg e da soprano Angelika Kirchschlager.

Na Osesp, atenção voltada para a conclusão da integral sinfônica de Mahler, com as sinfonias n.º 2 (Alondra De la Parra), n.º 5 (Marin Alsop), n.º 8 (Gennady Rozhdestvensky) e n.º 9 (Isaac Karabtchevsky); a meio-soprano Kristine Jepson canta o ciclo Kindertotenlieder. Entre os solistas convidados pelo grupo, nomes de peso, como os pianistas Maria João Pires (Beethoven, concerto n.º 2), Yuja Wang (Prokofiev, concerto n.º 3), Stephen Hough (Liszt, Beethoven e Scriabin, com a Osesp e em recital solo) e Angela Hewitt (obras de Mozart e Bach, também com a orquestra e em recital solo); os violinistas Ilya Gringolts (que toca o concerto de Tchaikovsky com Fhrübeck de Burgos), Renaud Capuçon (concerto de Korngold) Pinchas Zukerman (que rege concerto dedicado a Beethoven, solando no concerto para violino do compositor); o violoncelista Peter Wispelwey (concerto n.º 2 de Haydn). A soprano americana Christine Brewer encabeça o quarteto solita do Réquiem de Verdi, regido por Claus Peter Flor.