Dylan e Bowie estão na trilha sonora de 'Heroes' Por Kimberly Nordyke LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Bob Dylan e David Bowie estão entre os artistas que participam do álbum da trilha sonora do drama "Heroes", da NBC. Bowie contribuiu com "Heroes", enquanto Dylan é representado por "Man in the Long Black Coat." O álbum, que chegará às lojas em 18 de março, também inclui novos singles exclusivos de nomes como Wilco ("Glad It's Over"), Panic! at the Disco ("Nine in the Afternoon"), Imogen Heap ("Not Now But Soon") e Brighton Port Authority, com participação de Iggy Pop ("He's Frank"). A trilha sonora vai sair pela NBC Records e estará disponível em formato de CD nas lojas Best Buy. Em formato digital, poderá ser encontrada no Zune e outros provedores de serviços digitais. A decisão de Dylan de licenciar uma canção de seu álbum "Oh Mercy", de 1989, foi um golpe de sorte. O produtor executivo de "Heroes", Allan Arkush, disse que os representantes de Dylan normalmente são muito seletivos quando se trata de licenciar os direitos a suas canções. Mas ele e Tim Kring, o criador de "Heroes", já tinham trabalhado com o pessoal de Dylan em uma de suas séries anteriores, como "Crossing Jordan". Além disso, Arkush criou cinco podcasts de videomontagem -- com imagens de "Heroes" acompanhadas por faixas selecionadas do álbum -- que poderão ser descarregados gratuitamente exclusivamente na Zune, ou em streaming da MSN. "Weightless", de Nada Surf, será o primeiro disponível, a partir de 29 de fevereiro. "Heroes" encerrou seu segundo "volume" em dezembro nos EUA e voltará para uma terceira temporada no outono americano.