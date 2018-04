Dupla She & Him lança clipe de 'Don't Look Back'

O duo indie She & Him divulgou o clipe de Don't Look Back, música de seu mais recente disco, Volume Two. Como de costume, Zooey Deschanel e M. Ward aparecem em coreografias e interpretações.

O vídeo, dirigido por Jeremy Konner tem referências retrô e futuristas, com uma introdução bem-humorada.

Como no anterior In The Sun, as coreografias acompanham toda a música, com a presença de bailarinos.

Formada em 2006, a dupla gravou Volume One, do single Why Do You Let Me Stay Here?, em 2008.

Além de cantar, Zooey Deschanel é atriz. Fez o papel de Summer em 500 Dias com Ela, filme que projetou a banda internacionalmente. Também trabalhou em Sim Senhor (2008), com Jim Carrey, e Quase Famosos (2000).