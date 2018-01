Dupla francesa Daft Punk é flagrada no Cine Bombril Thomas Bangalter e Guy Manoel de Homem Christo, que formam a dupla francesa de música eletrônica Daft Punk, deram literalmente as caras para os fãs na sessão de seu filme Electroma, exibido na 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo. Os dois, que nunca aparecem em público, pediram para que não houvesse fotógrafos durante a sessão do filme, no Cine Bombril. O longa dirigido Thomas Bangalter e Guy Manoel de Homem Christo mostra - sem diálogos - a tentativa de dois robôs (os tais Daft punks) de se tornarem humanos. Em uma cidade no deserto da Califórnia, eles tentam adquirir rostos com a ajuda de cientistas, o que provoca a ira da comunidade local de robôs. A produção participou da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, realizado em maio deste ano. O público ainda pode conferir a aventura visual dos músicos no dia 31, terça-feira, às 14 horas, na Sala Uol. O duo francês, que se apresentou no sábado no Rio de Janeiro, faz show neste domingo em São Paulo, no Tom Brasil - Nações Unidas, como parte da programação do TIM Festival.