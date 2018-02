Dupla francesa Air se apresenta no Jockey

SÃO PAULO - A dupla francesa Air é uma das atrações que se apresenta neste sábado, 16, no Festival Natura Nós, na Chácara do Jockey (SP). Por mais de 10 anos, uma dezena de festivais nacionais tentou trazer o grupo ao Brasil. Em 2009, o Air (nome que é um acrônimo de "Amour, Imagination, Rêve", ou Amor, Imaginação, Sonho, em francês) lançou Love 2, considerado pela dupla como seu trabalho mais acústico. O festival, que começou na tarde deste sábado, ainda tem como atração os ingleses do Jamiroquai, os irlandeses do Snow Patrol e o argentino Bajofondo.

FESTIVAL NATURA NÓS

Sábado (a partir das 15 h)

Jamiroquai, Air, Cidadão Instigado, Vanessa da Mata e Snow Patrol.

Domingo (a partir das 12h30)

Adriana Partimpim; Pato Fu; Pequeno Cidadão; Palavra Cantada.

Onde: Chácara do Jockey. Av. Pirajussara, s/nº. Ingressos: R$ 190 e R$ 500 (sáb.) e R$ 60 (dom.).

(Com informações de O Estado de S. Paulo)