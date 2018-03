Dupla Chemical Brothers faz show no Brasil em abril

A dupla de música eletrônica Chemical Brothers fará show no Brasil em apresentação marcada para 30 de abril. A atração faz parte do evento carioca Chemical Music Festival, que acontece pela primeira vez em São Paulo, na arena Maeda, em Itu, local que abrigou o Festival SWU, em outubro do ano passado.

Tom Rowlands e Ed Simons estiveram no Brasil pela última vez em 2007. Atualmente divulgam o recém-lançado Further, oitavo disco da carreira. Além da dupla inglesa, já estão confirmados os brasileiros Gui Boratto, Gustavo Bravetti, Life is a Loop, The Twelves e Leo Janeiro. Segundo a No limits, empresa responsável, mais nomes devem ser confirmados em breve.

Os ingressos começam as ser vendidos em 11 de março. Os preços para pista comum custam R$ 75 (até 9 de abril), R$ 95 (até 23 de abril) e R$ 115 (até o dia do evento). A pista "premium" custarão R$ 145 (até 9), R$ 185 (até 23) e R$ 215.

Entradas poderão ser compradas pelos sites www.aloingressos.com.br; www.obaobaingressos.com.br e www.ingressonaweb.com.br. Também haverá pontos de venda nas lojas Óticas Carol, Central Surf (Shopping Aricanduva e Shopping Metrô Tatuapé), Music Shop (Shopping Eldorado) e Thelles E-Music (Galeria Ouro Fino).