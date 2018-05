Dupla britânica Erasure confirma cinco shows no Brasil em agosto

SÃO PAULO - Andy Bell e Vince Clarke estarão de volta ao Brasil para cinco shows no segundo semestre. O Erasure completa sua turnê sul-americana passando também pelo Chile, Argentina e Peru.

O primeiro show será no Unique Palace, em Brasília, no dia 4 de agosto. De lá eles partem para o Rio, onde tocam no dia 6 no Citibank Hall, e no dia seguinte se apresentam em Belo Horizonte no Chevrolet Hall. As duas últimas datas da turnê são 9 e 11 de agosto, em São Paulo (Credicard Hall) e Porto Alegre (Pepsi on Stage), respectivamente.

Com mais de 25 milhões de discos vendidos em quase três décadas de existência, o Erasure tem um repertório que conta com hits que foram tocados à exaustão nas pistas de dança no final dos anos 80, como "Sometimes", "A Little Respect" e "Chains of Love". A última passagem da dupla pelo Brasil foi em 1997.