Duofel toca Beatles no Auditório do Ibirapuera

Fernando Melo e Luiz Bueno vão mostrar no repertório de seu show no Auditório do Ibirapuera os clássicos dos Beatles que estão em seu último álbum: Duofel Plays The Beatles.

A brincadeira de tocar Beatles entre amigos vingou e o som do violão é com projeções multimídia de Rodrigo Gontijo e luz de Rafael Leão. Confira algumas músicas do show: Got To Get You Into My Life, Across The Universe, Here Comes The Sun, The Fool On The Hill, Eleanor Rigby, A Day In The Life, Here There And Everywhere, entre outras canções do quarteto de Liverpool.

Duofel. Quando: sábado, 6, 21 horas.Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). Auditório Ibirapuera. Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Parque do Ibirapuera. Informações: info@iai.org.br. Informações: 3629-1014 - Marina/ 3629-1075. Site: www.auditorioibirapuera.com.br