Duo de música eletrônica Justice lança novo clipe

SÃO PAULO - O duo francês de música eletrônica Justice divulgou nesta terça-feira o segundo single de seu novo álbum, a faixa-título "Audio, Video, Disco".

Quatro anos após o sucesso comercial e de crítica de † (também chamado de Cross, pela impossibilidade de pronúncia do símbolo), a dupla prepara o lançamento do novo disco para outubro.

Guiado pelo hits "D.A.N.C.E." e "Waters of Nazareth", o primeiro álbum levou o Justice às pistas do mundo inteiro. Em 2008, os franceses se apresentaram no Brasil em um festival de música eletrônica e agradaram aos fãs.

Dirigido pelo também francês e colaborador de longa data do grupo, So Me, o clipe mostra os músicos em um estúdio, tocando e gravando. Em imagens fluídas apresentadas em rápida sucessão e com alguns divertidos truques de câmera, o vídeo de "Audio, Video Disco" compõe uma espécie de "olhar nos bastidores" do mundo da dupla.