Duo britânico Massive Attack faz shows em SP e BH

O duo britânico de trip hop Massive Attack fará dois shows no Brasil em novembro. Robert '3D' Del Naja e Grant 'Daddy G' Marshall se apresentam em Belo Horizonte e São Paulo nos dias 15 e 16.

Na capital paulista, o preço dos ingressos variam de R$ 120 (pista) a R$ 300 (camarote), com meia-entrada para estudantes no site http://www.hsbcbrasil.com.br/default.asp. Em Belo Horizonte, o primeiro lote de ingressos está sendo vendido a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) no site http://www.ticketsforfun.com.br/.

Lançado em fevereiro, 'Heligoland', disco que dá nome à turnê, chega após sete anos sem gravações autorais. A dupla trará os mesmos recursos apresentados na turnê dos EUA, inclusive o LED light show, projeto desenvolvido em parceria com o coletivo britânico United Visual Artists.

Del Naja e Grant Marshall formaram o Massive Attack em Bristol, em 1988. A fama na Europa começou com seu primeiro álbum "Blue Lines" (1991) e tomou o resto do mundo com "Protection", de 1994. No início do ano, uma coletânea de remixes com a colaboração de outros DJs foi vendida pela internet em uma ação promocional do jornal britânico The Times.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Massive Attack

Belo Horizonte

15 de novembro, às 19h, Chevrolet Hall, Belo Horizonte (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - São Pedro). Classificação etária: 16 anos.

São Paulo

16 de novembro, 22h, HSBC Brasil (R. Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio). Classificação etária, 14 anos.