Duetos de Freddie Mercury e Michael Jackson serão lançados em compilação

Três canções inéditas da banda Queen, nas quais cantam em dueto Freddie Mercury e Michael Jackson, serão lançadas junto a coleção Queen Forever, que sai ao mercado no dia 11 de novembro, com êxitos, clássicos e novas edições de músicas conhecidas da banda britânica.

O duetos que serão lançados são There Must Be More To Life Than This, com produção de William Orbit (que já foi transmitida por uma rádio britânica e está disponível na web, ouça abaixo); Let Me In Your Heart Again, que pertence às sessões de gravações do disco The Works, e Love Kills, primeiro êxito de Mercury solo, composto com Giorgio Moroder, desta vez em uma versão balada.

Segundo a Universal Music, esse novo lançamento supervisionado por Brian May e Roger Taylor aspira se converter na “coleção definitiva das canções de amor de toda a vida do Queen” e será lançado em vários formatos: CD, com 20 músicas, CD duplo, com 36 canções e um livreto, e em formato digital.

A seleção vai desde Nevermore, a canção mais antiga do repertório, de 1974, até Too Much Love Will Kill You (1995), assim como as importantes Crazy Little Thing Called Love, Somebody to Love, These Are The Days of Our Live e Palabras de Amor, na qual Mercury canta algumas frases em espanhol.

O vocalista do Queen morreu no dia 24 de novembro de 1991 por uma broncopneumonia complicada pela AIDS, com a imagem de ser um dos maiores cantores do rock de todos os tempos.

A banda lançou quinze álbuns de estúdio, dos quais se venderam mais de 300 milhões de cópias - uma das formações mais exitosas de todos os tempos. O álbum mais vendido da história do Reino Unido, por exemplo, é Greatest Hits (1981), a primeira coletânea do Queen.

Michael Jackson, o “rei do pop” e ocasional companheiro de microfone neste álbum, morreu em junho de 2009 com uma parada cardiorrespiratória. O disco póstumo Xscape, lançado em 2014 com material inédito do cantor, foi um dos grandes êxitos comerciais do ano.