Dueto de Amy Winehouse com Tony Bennett é lançado

A última gravação de Amy Winehouse foi divulgada nesta quarta-feira, 14, dia em que a cantora completaria 28 anos. O clássico do jazz Body and Soul foi gravado em dueto com o cantor Tony Bennett em 23 de março no estúdio Abbey Road, em Londres.

O lançamento acontece junto com a inauguração do site da Fundação Amy Winehouse, que financiará projetos para jovens e crianças, especialmente as iniciativas relacionadas à dependência química. Sua maior fonte de financiamento, além das doações, será a renda obtida com o compacto que a artista gravou com Bennett.

Body and Soul também estará em Duets II, álbum de Tony Bennett que será lançado no dia 20 de setembro nos Estados Unidos. O disco conta ainda com a participação de nomes como Lady Gaga, Michael Buble e Queen Latifah.

Encontrada morta em seu apartamento no norte de Londres em 23 de julho, Amy Winehouse gravou apenas dois álbuns antes de sua morte. Em 2006, Back to Black, que inclui sua música mais conhecida, Rehab, foi um sucesso comercial e de críticas e lhe rendeu cinco prêmios Grammy.

Ainda sem causa determinada, a morte da cantora pode estar relacionada ao efeito de um processo e desintoxicação, segundo sua família. Em declarações ao jornal The Sun nesta terça-feira, seu pai Mitch Winehouse afirmou que ela sofria convulsões em consequência de sua batalha contra o álcool.